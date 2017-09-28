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Yangından kaçarken boğularak öldü

Mersin'de evlerinde çıkan yangından korkup kendini sulama kanalına atan 33 yaşındaki kadın, boğularak hayatını kaybetti. Olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi

28 Eylül 2017 Perşembe 17:01
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Yangından kaçarken boğularak öldü

Önceki akşam 33 yaşındaki Zeyni Bilen'in de evde olduğu saatlerde bahçe evinde birden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin her yerini sardı. Bu sırada evde bulunan kadın, yangından kaçmak için korkup kendini evlerinin yanından geçen sulama kanalına attı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bu sırada dışarıda işleri olan kadının eşini de çevredekilerin telefonu üzerine hemen eve geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda yangın kısa süre içinde söndürüldü. Ev tamamen yanarken, evin önünde bulanan traktör ve suluma pompası da kullanılmaz hale geldi.

Eşinin evde olduğunu belirten koca, polislerden yardım istedi. Bunun üzerine koca ve polis ekipleri, Zeyni Bilen'i arama çalışması başlattı.

Yanan evde yapılan incelemede cesede rastlanmazken, bölge didik didik arandı. Sabaha kadar yapılan arama neticesinde kadının cansız bedeni, evin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulunan Yakaköy su pompa istasyonunda bulundu. Kadının eşiyle birlikte bahçede bulunan evde bekçilik yaptıkları ve çocukların olmadığı öğrenildi. Kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İHA

Anahtar Kelimeler:
MersinYangınSulama KanalıKadınAkdeniz
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