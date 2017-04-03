Adana'da bir kişi, pazarda gezerken cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şahsı yakalayıp, polise teslim etti. Olay Seyhan ilçesine bağlı Güney Kuşak Bulvarı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hamad Alahmad bit pazarında gezerken bir kişi yanına geldi. Şahıs, Alahmad'ın gömleğinin cebindeki telefonu yankesicilik yöntemiyle almaya çalıştı. Bu sırada Alahmad, fark ettiği yankesicinin elini tuttu ancak cep telefonunu almasını engelleyemedi. Alahmad, ara sokaklara girip kaçmaya çalışan yankesiciyi yakaladı. Çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle yankesici emniyete götürüldü. Zanlının yapılan incelemede isminin Emrullah B. (34) olduğu ve yankesicilik, hırsızlık ile basit yaralamadan 18 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Emrullah B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İHA
Yankesiciyi yakalayıp polise teslim etti
Adana'da bir kişi, pazarda gezerken cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şahsı yakalayıp, polise teslim etti.
03 Nisan 2017 Pazartesi 14:03
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