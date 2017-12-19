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Yanlışlıkla akrabasını öldürdü

Adana'da bir kişi, otomobil ile giderken havaya ateş eden akrabasının elinden tabancayı almak isterken ölümüne neden oldu

19 Aralık 2017 Salı 16:45
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Yanlışlıkla akrabasını öldürdü

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesinde meydana geldi. M.U.K. (20), sabah saatlerinde Köprübaşı Polis Merkezine gelerek, "Uzaktan akrabam olan Abdulkadir K. (22) ile sabah saat 08.00 sıralarında Yukarı Çiçekli Mahallesi yolundan 80 LF 110 plakalı otomobil ile yola çıktık.

Bir süre sonra Abdulkadir K. tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. Ben de ateş etmemesini söyledim ancak beni dinlemedi.

Tabancayı elinden almak istedim. Bu arada çıkan kargaşada tabanca ateş alınca Abdulkadir K. göğsünden vuruldu. Ben panikle korkup Mustafa K.'yi narenciye bahçesindeki bir kanaletin içine attım. Kazayla oldu çok pişmanım" diye ifade verdi.

Yüreğir Araştırma Ekipleri bu ifade üzerine harekete geçip olay yerine gitti. Bu arada olay yerine ambulans da çağrıldı. Ekipler olay yerine vardığında Abdulkadir K.'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaOtomobilAteşAkrabaTabancaölüm
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