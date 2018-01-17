Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116412
ALTIN
163.882
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6640

Yapı ruhsatında yeni dönem başlıyor

Işıklar Yapı Ürünleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) iş birliğiyle düzenlenen “Yapılarda Güvenlik ve Konfor Duvarla Başlar” etkinliğinde konuşan Akustik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Türker Talayman, 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek Gürültü Yönetmeliği’nin detaylarını paylaştı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:27
14 Okunma
Yapı ruhsatında yeni dönem başlıyor

Yeni yapılarda ruhsat almak için mimari ve tesisat projelerine ek olarak akustik proje, hesap ve çizimlerinin de başvuru esnasında sunulması gerekeceğini söyledi.

Yapılarda konforun ve kalitenin arttırılabilmesi amacıyla hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 1 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe girecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Akustik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Türker Talayman, ilgili yönetmeliğin yeni yapılardaki komşu gürültüsüne, şehir gürültüsüne, bina içi seslerin azaltılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Bu tarih itibariyle yapı ruhsatı almak için yapılan başvurularda mimari ve tesisat projelerine ek olarak yönetmeliğe göre hazırlanacak akustik proje, hesap ve çizimlerinin de dosya olarak sunulması gerektiğini söyleyen Talayman, bu evrakların eksik olması ya da yeterliliğin sağlanamaması durumlarında yapılara ruhsat verilmeyeceğini vurguladı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'a gidecekler dikkat! Havalimanı kapalı...
Trabzon'a gidecekler dikkat! Havalimanı kapalı...
Bursa'ya Arap turist yağdı
Bursa'ya Arap turist yağdı
Ne kadar az telefon o kadar çok başarı
Ne kadar az telefon o kadar çok başarı
Hakim olacak avukatlar 3 ay staj yapacak
Hakim olacak avukatlar 3 ay staj yapacak
Şantiyeleri soyan çete çökertildi
Şantiyeleri soyan çete çökertildi
Patlayan tüp 8 daireye hasar verdi 
Patlayan tüp 8 daireye hasar verdi 
Adliye binasından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Adliye binasından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Mehmet Altan'ın tahliye talebine red
Mehmet Altan'ın tahliye talebine red
Beklenen güzergâh 7 yıl sonra açıklandı
Beklenen güzergâh 7 yıl sonra açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim