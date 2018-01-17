Yapı ruhsatında yeni dönem başlıyor

Yeni yapılarda ruhsat almak için mimari ve tesisat projelerine ek olarak akustik proje, hesap ve çizimlerinin de başvuru esnasında sunulması gerekeceğini söyledi.

Yapılarda konforun ve kalitenin arttırılabilmesi amacıyla hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 1 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe girecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Akustik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Türker Talayman, ilgili yönetmeliğin yeni yapılardaki komşu gürültüsüne, şehir gürültüsüne, bina içi seslerin azaltılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Bu tarih itibariyle yapı ruhsatı almak için yapılan başvurularda mimari ve tesisat projelerine ek olarak yönetmeliğe göre hazırlanacak akustik proje, hesap ve çizimlerinin de dosya olarak sunulması gerektiğini söyleyen Talayman, bu evrakların eksik olması ya da yeterliliğin sağlanamaması durumlarında yapılara ruhsat verilmeyeceğini vurguladı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL