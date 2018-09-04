Yaralı halde 1 saat ambulans bekledi

Yaralı sürücü Orhangazi’deki ambulansların görevde olması sebebiylle 1 saat 15 dakika ambulans bekledi. İbrahim İrkilmez (46), 16 HDV 66 plakalı motosikleti ile Nadır mesire yerinden Orhangazi’ye dönmek istediği esnada motosikletin kontrolünü kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Yaralanan İbrahim İrkilmez için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi’deki iki ambulansın da ayrı vak'alarda olmasından dolayı Yenişehir’den gelen 112 Acil Servis ambulansı 1 saat 15 dakika sonra yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa’daki bir hastaneye sevk edildi.