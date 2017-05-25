Yaralı kadın soyguncu yakalandı

Gaziantep ’te önceki gün yaşanan olayda, 2 şahıs silahlarla soygun yapmak için kuyumcu dükkanına girmiş, iş yeri sahiplerinin karşılık vermesiyle yaşanan çatışma sonucu kuyumcu yaralanmış, soygunculardan biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralı olarak kayıplara karışmıştı.

Olay sonrası yaralı olarak kaçan ve kadın olduğu tespit edilen diğer soyguncunun yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri olay sonrası Gaziantep Kent Merkezi ve çevre illere kaçan kadının eşkal bilgilerini dağıttı. Aynı zamanda yaralı şahsın tedavi amaçlı hastaneye gitme ihtimali üzerinde duran polis ekipleri kentteki tüm hastane ve eczanelerde araştırma yapmaya başladı.

Saklandığı evde yakalandı