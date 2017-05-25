Yaralı kadın soyguncu yakalandı

Gaziantep’te önceki gün yaşanan olayda, 2 şahıs silahlarla soygun yapmak için kuyumcu dükkanına girmiş, iş yeri sahiplerinin karşılık vermesiyle yaşanan çatışma sonucu kuyumcu yaralanmış, soygunculardan biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralı olarak kayıplara karışmıştı.
Olay sonrası yaralı olarak kaçan ve kadın olduğu tespit edilen diğer soyguncunun yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri olay sonrası Gaziantep Kent Merkezi ve çevre illere kaçan kadının eşkal bilgilerini dağıttı. Aynı zamanda yaralı şahsın tedavi amaçlı hastaneye gitme ihtimali üzerinde duran polis ekipleri kentteki tüm hastane ve eczanelerde araştırma yapmaya başladı.
Saklandığı evde yakalandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerin yaptığı teknik takip ve titiz çalışma sonucu yaralı kadın soyguncunun Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin operasyon yaparak yakaladıkları yaralı kadın soyguncu Ayda Ayed El Smadi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Öte yandan, soygun sırasında kuyumcu tarafından açılan ateşle hayatını kaybeden ve isminin Şerif Said Ayed El Smadi olduğu tespit edilen şahsın diğer soyguncu Ayda Ayed El Smadi’nin kocası olduğu öğrenildi. İHA