Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaralı sürücüye bagajdan müdahale edildi

İstanbul Bağcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs takla attı. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüye bagajdan girerek müdahale etti. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaklaşık bir saatte kurtarıldı.

Bu haber kez okundu.

Yaralı sürücüye bagajdan müdahale edildi
İstanbul Bağcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs takla attı. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüye bagajdan girerek müdahale etti. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaklaşık bir saatte kurtarıldı. 
Olay, sabah saatlerinde Bağcılar-Mahmutbey Yolu üzerinde meydana geldi. 34 ZF 9530 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Ali Gürüz direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı ve ardından takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekipleri de talihsiz adama müdahale edebilmek için takla atan minibüsün bagajından içeri girdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Gürüz ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrasında yol da uzun araç kuyruğu meydana geldi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100