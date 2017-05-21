Yaralılara ilk müdahaleyi çarpan sürücü yaptı

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Konuklu Mahallesi Akçakale Çevreyolu Kavşağında meydana geldi. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık görevlisi olduğu öğrenilen Hasan Ü.’nün kullandığı 06 GP 693 plakalı otomobil, Erhan K.’nin kullandığı 40 EK 494 plakalı otomobile kavşaktan geçmeye çalışırken yandan çarptı.



Kazada refüje çıkan otomobildeki sürücü Erhan K. ile yanında bulunan Mahir K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sağlık görevlisi olan sürücüsü Hasan Ü. yaptı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekicilere yüklenerek olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.