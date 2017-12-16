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Yardım görüntülü insan kaçakçılığı

Atatürk Havalimanı’nda insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi polisin dikkatli çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:52
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Yardım görüntülü insan kaçakçılığı

Atatürk Havalimanında yardıma ihtiyacı olan yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren bir firmanın çalışanları A.K, Y.A. ve N.Y. iddiaya göre, Türkiye’ye çeşitli nedenlerle giremeyen ve Dış Hatlar Terminalinde arındırılmış salonda bekleyen Bangladeş uyruklu iki kişiyle para karşılığı anlaştı.

Çalışanlar buluştukları yolucuları önce kendi yeleklerini giydirip personel gibi 203 numaralı yolcu köprüsünden aprona indirdi, sonrasında ise hasta yolcu gibi tekerlekli sandalye ile 107 numaralı körükten çıkarmaya çalıştı. Durumdan şüphelenerek çalışanları takip eden polis ekipleri, personelleri ve kaçak yolcuları suçüstü gözaltına aldı.

İnsan kaçakçıları tutuklandı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların aynı yöntemle yabancı uyruklu insanların ülkeye girişini sağladığını tespit etmesi üzerine, geriye dönük kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Aynı yöntemle ülkeye giriş yapan kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Ülkeye girişleri yasak olan şahısların, kaçak yollarla girmesini sağlayan A.K, Y.A. ve N.Y. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından savcılığa gönderildi.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen insan kaçakçıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıInsanPolisEmniyet Şube Müdürlüğü Ekipleri
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