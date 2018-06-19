Kaman ilçesi Hirfanlı Barajı Savcılı plajına piknik yapmaya gelen A.B., S.B., S.K., A.Y., A.E, B., baraj gölünde dolaşmak için tekneye bindi. 5 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğunu gören balıkçı Levent Oral suya atlayarak aileye yardım etmeye çalıştı. Aile, çevrede bulunanların yardımıyla kurtarılırken, balıkçı Levent Oral boğuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Yardıma giden balıkçı boğuldu
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı plajında tekneyle gezintiye çıkan ailenin bulunduğu teknenin alabora olması sonrasında yardım etmek için suya giren balıkçı, boğuldu
19 Haziran 2018 Salı 18:21