Yardıma giden balıkçı boğuldu

Kaman ilçesi Hirfanlı Barajı Savcılı plajına piknik yapmaya gelen A.B., S.B., S.K., A.Y., A.E, B., baraj gölünde dolaşmak için tekneye bindi. 5 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğunu gören balıkçı Levent Oral suya atlayarak aileye yardım etmeye çalıştı. Aile, çevrede bulunanların yardımıyla kurtarılırken, balıkçı Levent Oral boğuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.