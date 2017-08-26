Yargıda 'hedef süre' uygulaması başlıyor

Adalet Bakanlığınca hazırlanan, dava ve soruşturmaların ne zaman biteceğinin önceden bilineceği "hedef süre" uygulaması, 1 Eylül'de başlayacak. "Yargıda Zaman Yönetimi" projesinin tamamlanmasının ardından, "Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" geçen haziranda Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 1 Eylül'de yürürlüğe girmesiyle dava ve soruşturmaların ne zaman biteceğini öngören hedef süreler, taraflara bildirilecek. Hedef süreler, soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenildiği, ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği, hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı andan itibaren başlayacak.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde dosyanın daireye geldiği tarihte başlayacak hedef süre, soruşturma evresinde soruşturmayı bitiren kararla kovuşturma veya yargılamalarda da gerekçeli kararın yazımıyla son bulacak.

Savcılık aşamasında başvuru halinde süre bildirilecek. Ceza mahkemelerinde sanıklara iddianame ekinde, şikayetçi ve mağdura duruşma gününü bildiren çağrı kağıdıyla süreler hakkında bilgi verilecek.

Hukuk mahkemelerinde ise hedef süre, davacıya dava açılırken verilen tevzi formunda, davalıya dava dilekçesi ekinde bildirilecek.

AA