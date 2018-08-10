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Yasa dışı bahis operasyonu

5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi

10 Ağustos 2018 Cuma 17:16
Yasa dışı bahis operasyonu

Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 zanlı adliyeye gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen beden eğitimi öğretmeni M.D'nin eşi B.D'nin ifadesinde, "Bahis sitesinin yasal olduğunu bildiğini, kocasının okulda görevliyken kendisine bildirdiği işlemleri evindeki bilgisayardan yaptığını" iddia ettiği öğrenildi. Şebekenin sorumlularından T.B'nin ise bahis oynayan bir infaz koruma memurundan 10 bin liralık borcuna karşılık senet aldığı tespit edildi.

Zanlıların çeşitli hesaplara 2 milyon 700 bin liralık para transferi yaptığı, bunun yaklaşık 1 milyon 100 bin lirasının şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.D'ye, 350 bin liranın da eşi B.D'ye ait hesaptan gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, bu kişilerin adreslerine 7 Ağustos'ta şafak vakti baskınlar yapmıştı.

Evlerde yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konulmuş, Adana ve Osmaniye'de gözaltına alınan biri kadın 28 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. ABD merkezli bahis sitesini M.D'nin yönettiği, haftalık kazancının 150 bin lira olduğu, okuldaki görevi sırasında ise eşi B.D'nin görevi devraldığı öne sürülmüştü.

AA

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