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Yaşam kalitesinde İstanbul 133’üncü

New York merkezli insan kaynakları danışmanlık şirketi Mercer’in yaşam kalitesi araştırmasının sonuçları açıklandı. İstanbul 133’üncü sırada yer aldı.

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Yaşam kalitesinde İstanbul 133’üncü

Araştırmada ilk sıradaki Viyana'yı Zürih, Yeni Zelanda, Münih, Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt, Cenevre, Kopenhag, Basel ve Sidney takip etti. 39 kritere göre yapılan değerlendirmede eğitim, yerleşim, dinlenme, siyasi istikrar, sokak suçları, sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım altyapısı, kültür seviyesi gibi kategoriler göz önünde bulunduruldu.

Listenin son sırasında Bağdat yer aldı. Yaşam kalitesi araştırmasında Paris 38'inci, Lyon 39'uncu, Brüksel 27'nci, Roma 57'nci, Berlin 13'üncü, Hamburg 19'uncu, Stuttgart 26'ncı, New York 44'üncü, San Fransisco 29'uncu, Los Angeles 58'inci, Dubai 74'üncü, St. Petersburg 176'ncı sırada gösterildi.

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nazim 1 hafta önce

eeee istanbul kacinci ????

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