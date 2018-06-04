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Yaşlı adam ev yangınında can verdi

Muğla’da sabah saatlerinde çıkan ev yangında evde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Muhsin Özdemir isimli vatandaş yanarak can verdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:00
Yaşlı adam ev yangınında can verdi

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Dağpınar mahallesinde tek katlı eski evde çıkan yangında evde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Muhsin Özdemir isimli vatandaş kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde çıkış nedeni araştırılan ev yangını sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne mahalle sakinleri tarafından yangın ihbarı yapıldı. Geçen yıl 60’a yakın evin yandığı Zeytinköy Mahallesine komşu Dağpınar Mahallesindeki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 92 yaşındaki Muhsin Özdemir’in yangın esnasında evde olduğu ve kurtarılamadığı öğrenildi.

İHA

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