Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101540
ALTIN
184.781
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0164
EURO
5.2632
banner138

Yaşlıları dolandıran çete çökertildi

İstanbul’da eski telefon rehberlerini kullanarak aradıkları 58 yaşlı insanı, “Ben senin yeğeninim, başım belada, paraya ihtiyacım var” diyerek 1 milyon lira dolandıran çete, özel harekat destekli düzenlenen operasyonda çökertildi

15 Mayıs 2018 Salı 15:45
Yaşlıları dolandıran çete çökertildi

İstanbul’da geçtiğimiz Ağustos 2017 tarihinden Ocak 2018’e kadar bir çetenin yaşlı insanları telefonla arayarak dolandırıldığı yönünde ihbarlar gelmesi üzerine polis harekete geçti.

Çete üyelerinin eski telefon rehberlerinden bularak aradığı 58 yaşlı insanı dolandırması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların Kadıköy ve Üsküdar’da gerçekleştirildiğini tespit etti.

'Ben senin yeğeninim' diyerek kandırdılar

Günde yaklaşık 200-300 kişi arayan ve bu şekilde yalnız yaşayan yaşlı insanları belirleyen çete, “Ben senin yeğeninin, başım belada para lazım” diyerek yaşlı insanları kandırdığı ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle yaklaşık olarak 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Dolandırıcılık anları ise kameralara yansıdı.

Polis ekiplerini yaptığı derin çalışmalar sonucunda çete üyelerinin yerleri İstanbul ve Karabük’te tespit edildi. Polis ekiplerinin özel harekat polislerinin de desteğiyle 9 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Mustafa D.(40) çete liderliğini yaptığı 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şubeye götürülen şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen 4 bin dolar, 1 adet tabanca ve mermileri, 5 telefon rehberi, 40 adet hat ve 30 adet telefon ise şubede sergilendi.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımlı genç evi yaktı
Bağımlı genç evi yaktı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
72 albaya gözaltı kararı
72 albaya gözaltı kararı
Cenaze dönüşü acı kaza 5 ÖLÜ
Cenaze dönüşü acı kaza 5 ÖLÜ
Asansör 4. kattan zemine çakıldı
Asansör 4. kattan zemine çakıldı
Kafa kafaya kaza: 2 ölü
Kafa kafaya kaza: 2 ölü
Cami inşaatında göçük: 6 yaralı
Cami inşaatında göçük: 6 yaralı
Midibüs devrildi: 22 yaralı
Midibüs devrildi: 22 yaralı
'En fazla acıyı anneler çekiyor'
'En fazla acıyı anneler çekiyor'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim