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Yavru köpek olayında tutuklama var

Sapanca'da ormanlık alanda dört ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ülke gündemine oturan yavru köpekle ilgili olarak gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. tutuklandı

17 Haziran 2018 Pazar 18:07
Yavru köpek olayında tutuklama var

Ormanlık alanda dört ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. tutuklandı. Sapanca ilçesinde ormanlık alanda ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ülke gündemine oturan yavru köpekle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kolluk kuvvetleri tarafından olayın yaşandığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada konunun meydana gelmiş olabileceği değerlendirilerek kepçe operatörü İ.M. gözaltına alındı. Ölen köpek yavrusunun bulunduğu alandaki diğer köpekleri de besleyip, tedavilerini yapan N.E. ve S.Ö. isimli şahısların ölen yavru köpeğin sahipleri oldukları değerlendirildi. Köpeğin sahipleri oldukları göz önüne alınan N.E. ve S.Ö., gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheli kepçe operatörü İ.M. sabah saatlerinde Sapanca Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan şüpheli, 'mala zarar verme', 'sahipli hayvanın öldürülmesi' ve 'işe yaramayacak hale getirilmesinden dolayı' Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama talebinde bulunuldu. Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, İ.M.'nin sorgusu yapılarak tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikata devam ediliyor.
İHA

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