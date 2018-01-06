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Yaya yolun karşısına geçemedi

Kartal sahil yolunda dün sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:21
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Yaya yolun karşısına geçemedi

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Kartal sahil yolunda Pendik istikametine meydana geldi. Ufuk Ç.'ni kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahsa çarptı.

Çarpma sonucu 55 yaşlarında olduğu sanılan erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü Ufuk Ç., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden şahıs ise, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolunun bir süre aksayan trafiği çalışmaların bitmesinin ardından tekrar normale döndü.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KartalSahil YoluSabahOtomobil
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