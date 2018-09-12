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Yayla yolunda feci kaza: 5 Ölü 11 Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün virajı alamayarak dere yatağına yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 17 yolcunun bulunduğu minibüste 11 kişi de yaralandı

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:15
Yayla yolunda feci kaza: 5 Ölü 11 Yaralı

Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Espiye ilçesi Ericek köyünde, Karaovacık Yaylası'ndan dönenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, minibüs içerisindeki 11 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekipleri, kayıp ihtimaline karşı minibüsün yuvarlandığı yerde arama çalışması yaptı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkiinde 28 YG 193 plakalı minibüsün virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandığı belirtildi.

Açıklamada, minibüste 17 yolcunun bulunduğu aktarılarak şu ifadeler kullanıldı: "Minibüste bulunan 17 yolcudan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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