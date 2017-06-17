Yaz günü mont giyince....

Adana 'da yaz günü mont giyip hamile olduğunu söyleyen ve üzerinden 3 kilo esrar, 973 adet uyuşturucu hap çıkan kadın adliyeye sevk edildi.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogar'da gezen ve sıcak havaya rağmen üzerinde mont olan bir kadın ile yanındaki şahıs polisin dikkatini çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ve otogar polisi, şüpheli kadın ile yanındaki erkeği durdurdu.

Polisin, "Hava çok sıcak neden mont giyiyorsun?" sorusu üzerine Suriyeli olduğunu söyleyen kadın, Türk vatandaşı olduğu ortaya çıkınca da, "Hamileyim, bebek üşüyüp hastalanmasın diye mont giydim" dedi. Olay yerine çağrılan kadın polis, hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinde arama yaptı. Aramada kadınının bel ve karın bölgesinde paketler halinde sarılmış 3 kilo kubar esrar ve 793 adet uyuşturucu hap bulundu.