Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaz günü mont giyince....

Yaz günü mont giyip kendine hamile süsü veren ve Suriyeli olduğunu iddia eden kadın, 3 kilo esrar ve 973 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Bu haber kez okundu.

Yaz günü mont giyince....
Adana'da yaz günü mont giyip hamile olduğunu söyleyen ve üzerinden 3 kilo esrar, 973 adet uyuşturucu hap çıkan kadın adliyeye sevk edildi. 
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogar'da gezen ve sıcak havaya rağmen üzerinde mont olan bir kadın ile yanındaki şahıs polisin dikkatini çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ve otogar polisi, şüpheli kadın ile yanındaki erkeği durdurdu.
Polisin, "Hava çok sıcak neden mont giyiyorsun?" sorusu üzerine Suriyeli olduğunu söyleyen kadın, Türk vatandaşı olduğu ortaya çıkınca da, "Hamileyim, bebek üşüyüp hastalanmasın diye mont giydim" dedi. Olay yerine çağrılan kadın polis, hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinde arama yaptı. Aramada kadınının bel ve karın bölgesinde paketler halinde sarılmış 3 kilo kubar esrar ve 793 adet uyuşturucu hap bulundu.
İsminin Sena D. (32) olduğu belirlenen kadın ve Suriye uyruklu Muhammet Alhajamın gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Burada sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra Sena D. ve Muhammet Alhajamın adliyeye sevk edildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Adana
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100