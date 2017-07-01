Yedek şoförün hazin ölümü

Kaza Malatya-Kayseri Karayolu Darende ilçesi Medişeyh Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece saatlerinde yaşanan kazada Diyarbakır’dan Bursa’ya gitmekte olan Şefik M. yönetimindeki yolcu otobüsünün bagaj kısmındaki dinlenme bölümünün kapısı henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Bu sırada bölümde dinlenmekte olan yedek şoför Ali Mercan yola savruldu.

Otobüs şoförü durumu fark ederek otobüsü durdurdu. Ali Mercan’ın ağır yaralandığının görülmesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs şoförü Ali Mercan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.