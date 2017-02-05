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Yeğenini silahla vurup kaçtı

Başkent Ankara’da bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı amca, gecenin karanlığından yararlanarak izini kaybettirdi.

05 Şubat 2017 Pazar 18:30
Yeğenini silahla vurup kaçtı
Ankara’da bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen yeğenini ateşli silahla vurarak öldürdü. Olay, önceki akşam Altındağ’da meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Bünyamin G. (43) ile amcası Ferudun G., Ali Ersoy Mahallesi Çamlıtepe Caddesi üzerinde bulunan 155 numaralı iş yerinde bir araya geldi.
İkili burada bir süre tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan Ferudun G., yeğeni Bünyamin G.’yi vurdu. Olayın ardından bölgeyi terk eden Ferudun G., gecenin karanlığından yararlanarak izini kaybettirdi.
Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Bünyamin G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan Bünyamin G.’nin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetle ilgili delilleri topladı. 
Polis ekipleri, Bünyamin G.’nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı. İHA
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