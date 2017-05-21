Yemek yapmak isteyen çocuklar yangın çıkardı

İki kız kardeş evde yemek yaparken yangın çıktı. Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5057 sokaktaki meydana geldi. İddiaya göre anne çocuklarını evde bırakıp pazara çıktı. Çıkarken çocukların sokağa çıkmaması için kapıyı kilitledi. Evde yalnız kalan çocuklar, yemek yapmaya başladığı sırada mutfakta yangın çıktı. Çocuklar, paniğe kapılarak ağlamaya başladı.



Çocukların ağlama seslerini duyan ve evden dumanların yükseldiğini gören komşular, durum Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, paniğe kapılan çocuklar kapıyı açamayınca, miniklere ulaşabilmek için itfaiye aracının merdivenleriyle camdan çocuklara ulaştı. Çocukları kurtaran ekipler daha sonra yangına müdahale ederek, soğutma çalışmaları yaptı.



Yangında, yemek yapmaya çalışan 13 yaşındaki kız çocuğu S.O.’nun vücudunda bazı yerlerinde yanıklar oluştu. Meydana gelen üzücü olayda 6 yaşındaki kız çocuğu R.O,’ya herhangi bir şeyin olmaması itfaiye ve komşuları sevindirdi.



Yangından kurtarılan S.O., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırılırken, 6 yaşındaki R.O. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İki kız kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olaya erken müdahale eden itfaiye ekiplerinin faciayı önlemesi vatandaşlardan takdir topladı. İHA