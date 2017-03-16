Yeni aldığı minibüs kül oldu

Aksaray 'da satın aldığı minibüs ile köyüne gitmek için yola çıkan gencin minibüsü, çıkan yangında yanarak kül oldu. Olay, Aksaray Konya Karayolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. İnternet üzerinden satılık olarak bulduğu minibüsü almak için köyden şehre gelen Mehmet Atılgan (24), minibüsü almak için sanayiye gitti. Sanayide satın alacağı kişiyle buluşan Atılgan, pazarlık yaptıktan sonra 10 bin TL’ye minibüsü satın aldı. Notere giderek aldığı minibüsün satışını üzerine alan genç, daha sonra 10 bin TL’yi ödeyerek minibüsüyle köyüne gitmek için yola çıktı. Şehir merkezinden Aksaray Konya Karayoluna kadar gelen Atılgan, 1’inci kilometrede minibüsten dumanların çıkması üzerine aracı sağa çekti. Minibüs aniden yanmaya başladı ve kısa sürede alevler tüm minibüsü sardı. Atılgan ve yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de karayolunda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye kısa sürede yangını tamamen söndürdü. Ancak içinden dışına kadar neredeyse tamamen yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Uzun süre olayın şokunu üzerinden atamayan minibüsün sahibi Mehmet Atılgan, “Motor kısmını açmaya çalıştım ama açamadım. Arabayı yeni aldım. Bir anda alev aldı araba, yandı araba. 10 bin liraya aldım arabayı. Satışını aldım köyüme gidiyordum” dedi. Yangınla ilgili araştırma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, yangının elektrik donanımından kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruyor. İHA