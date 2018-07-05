Yeni aldığı motosiklet sonu oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavşaktan çıkan hafif ticari araç ile motosikletin çarpışma anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Cem Okay’ın kullandığı 07 ABU 319 plakalı motosiklet, Deniz Caddesi'nden çıkan Bülent E.’nin kullandığı 06 FT 9311 plakalı hafif ticari araçla kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Okay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan araç sürücü Bülent E. ile yanında bulunan Ömer Onur E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Okay’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Motosikleti 27 gün önce alan Cem Okay'ın kontrolsüz kavşaktan çıkan hafif ticari araca hızla gelip çarpma anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA