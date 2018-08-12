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Yeni evli çifti kaza ayırdı

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren gelin Özlem, daha kazadan dakikalar önce hayatını birleştirdiği Ferhat ile Söke’deki düğünlerinde dans ediyordu. Genç çiftin birlikte çekilen son görüntüleri, bu mutlu günlerinin görüntüleri oldu  

12 Ağustos 2018 Pazar 16:02
Yeni evli çifti kaza ayırdı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu gelin öldü, damatla birlikte 3 kişi yaralandı. Aydın’ın Söke İlçesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Mustafa Yalın’ın oğlu Ferhat Yalın ile Özlem Yalın birlikte yaşamlarını sürdürmek üzere adım attı.

Geçtiğimiz yıl nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Ferhat ve Özlem, geçtiğimiz hafta ise İstanbul’da kız evinde gerçekleşen kına gecesinin ardından evliliğe bir adım daha yaklaştı. Ve beklenen düğünleri 11 Ağustos Cumartesi gecesi damadın memleketi Söke’de yapıldı. Söke Kuşadası yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen düğünde mutluluklarını doyasıya yaşadılar. Bu mutlu anları kameralar da kaydetti.

Düğünün ardından gelen acı haber herkesi sarstı. İçerisinde Ferhat Yalın ve Özlem (Demir) Yalın’ın da bulunduğu 09 S 1310 plakalı otomobil Germencik ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Kaza sabahın erken saatlerinde Aydın-İzmir otobanı Germencik Kızılcapınar viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

Önceki akşam dünya evine giren Özlem-Ferhat Yalın çifti sabah saatlerinde otobanda damadın kullandığı otomobilin yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada gelin Özlem hayatını kaybederken; sürücü damat Ferhat Yalın ile araçta bulunan Serhat Yalın ve Sinan Koç ağır yaralandı. Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.
HABER MERKEZİ

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