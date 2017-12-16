Yeni nesil yazarkasa için acele etmeyin

Yeni nesil yazarkasaların büyük işletmeler tarafından kullanılmaya başlandığını ancak 2014 yılı cirosu 150 bin TL’nin altında olan esnafımız için zorunluluğun 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni nesil yazarkasaların kayıtdışı ekonominin azalmasındaki rolü önemli. Ancak, zor durumda olan ve mevcut yazarkasasını halen kullanmakta olan esnafımız için de bu cihazlar büyük bir mali külfet. Maliye Bakanlığından esnafımızın kullanmakta olduğu yazarkasaların mali hafızası dolana kadar kullanmalarına izin verilmesini talep ettik. Kısa bir süre içinde düzenlemenin çıkmasını bekliyoruz. Esnafımız yılsonuna sayılı günler kala yeni nesil yazarkasa almak için acele etmesin” sözlerine yer verdi.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL