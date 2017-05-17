Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde fenalaşarak yere düştüğü sırada başını duvara çarpan görme engelli kadın hayatını kaybetti. Yılmaz Mahallesi Ali Rahmi Pektaş Sokak’ta bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Türkan Pekcan (58), iddiaya göre evinin koridorunda fenalaşarak yere düştü. Yaklaşık 20 yıldır görme engeli bulunan Pektaş, yere düşerken başını duvara vurdu. Yakınlarının durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Pektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de eve gelerek incelemelerde bulundu. Pekcan’ın cenazesi adli tabip ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yakınları Pekcan’ın cenazesi evden çıkarılırken gözyaşlarını tutamadı.
Yere düşen görme engelli kadın hayatını kaybetti
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde fenalaşarak yere düştüğü sırada başını duvara çarpan görme engelli kadın hayatını kaybetti.
17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:54
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