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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

Amasya Belediyesince yapımı süren Yeşilırmak Şişirme Projesi kapsamında inşa edilen elektrik üretim tesisi faaliyete geçti.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:07
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

Proje tamamlandığında Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem de tekne turları yapılacak, ayrıca nehrin 150 metrelik bölümünde Türk mimarisine uygun seyir terasları, seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacak.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ın güzelliklerinden yeterince faydalanamadıklarını söyledi.

Bu kapsamda birden çok amacı bulunan projeyi geliştirdiklerini belirten Özdemir, bunlardan ilkinin mevsimsel olarak debinin azaldığı dönemlerde çevre kirliliğini önlemek için gabari yüksekliğini artırarak ırmak yatağında sürekli su bulundurmak olduğunu anlattı.

Projeyle ayrıca çevre düzenlemesi yapmayı ve ırmakta su sporlarının gerçekleştirilebileceği ortam oluşturmayı da amaçladıklarını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: "Türkiye'de hatta dünyada ilk sayabileceğimiz Arşimet burgusu dediğimiz yani helezon yöntemiyle ırmakta kısa mesafede akan suyun enerjisini elektriğe dönüştürme projemiz de vardı. Bu çalışma nihayetlendi. Bütün test aşamalarını gerçekleştirdik. Şu anda kauçuk bentte şişirmemiz tamamlandı. Suyun en derin noktası 2 metre 80 santim. 2 kilometre mesafeye kadar her türlü su aracının rahat hareket edebileceği, su sporlarının yanında nostaljik gezilerin de yapılacağı bir ortam oluştu. Etraftaki rekreasyon alanı çevre düzenlemesinin de sonuna gelindi."

AA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaYeşilırmak NehriElektrik
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