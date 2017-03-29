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YGS'de başarısız olan genç canına kıydı

Kayseri'de YGS sınavından aldığı düşük puan yüzünden bunalıma giren 18 yaşındaki öğrenci, intihar etti.

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YGS'de başarısız olan genç canına kıydı
Kayseri'de YGS sınavından aldığı düşük puan yüzünden bunalıma giren 18 yaşındaki öğrenci, intihar etti. Yeniköy Mahallesi Şelçukbey Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Ö.F.D. (18), odasında başına silahla ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin önceki gün açıklanan YGS başarısız sonuç aldığı için intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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KayseriYgs
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