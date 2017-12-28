Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114115
ALTIN
156.924
DOLAR
3.7720
STERLİN
5.0710
EURO
4.5065

Yılbaşı hazırlığına polis operasyonu

Yılbaşı gecesi eğlence merkezlerinde uyuşturucu satacakları belirlenen 10 kişi ile uyuşturucu madde kullanan 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 16:56
9 Okunma
Yılbaşı hazırlığına polis operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bursa genelinde farklı adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi bu kişilere uyuşturucu maddeyi temin ettikleri belirlenen V.K., Ş.K., E.B., Ö.B., S.Ç., K.A., R.G., F.G., C.P. ve B.G. isimli 10 kişiyi farklı adreslere yapılan operasyonlar neticesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 95 gram sentetik kannabinoid, 70 gram metamfetamin, 15 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yakalanan 30 kişiden 20'si hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan diğer 10 kişi ise adliyeye sevk edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıUyuşturucuEvSilahMadde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baba ve 3 oğlu yanarak öldü
Baba ve 3 oğlu yanarak öldü
Altınları alamadan kaçtılar
Altınları alamadan kaçtılar
Adana'da skandal görüntü
Adana'da skandal görüntü
Öğrencisi servisi ile otobüs çarpıştı
Öğrencisi servisi ile otobüs çarpıştı
Anaokulunda tavan çöktü
Anaokulunda tavan çöktü
İnşaatta feci kaza
İnşaatta feci kaza
İTÜ'den iddialara cevap
İTÜ'den iddialara cevap
Adana'da Arapça tabela operasyonu
Adana'da Arapça tabela operasyonu
11 bin 480 kişi ByLock mağduru
11 bin 480 kişi ByLock mağduru

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim