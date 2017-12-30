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Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe

Polis, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere bir Uzakdoğu ülkesinden Türkiye’ye sokulan 66 bin 775 kutu kaçak ürün ele geçirdi

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:10
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Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe

İstanbul'da, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere bir Uzakdoğu ülkesinden Türkiye'ye sokulan cinsel içerikli ilaçların da arasında olduğu 66 bin 775 kutu kaçak ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği, bir kaçakçılık şebekesinin illegal yollarla Çin'den Türkiye'ye soktuğu cinsel içerikli hap ve ürünleri yılbaşında piyasaya süreceği bilgisi üzerine kapsamlı çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında önceki gün Bahçelievler'de bir depoya baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasa değeri yaklaşık 450 bin lirayı bulan ve yasal izni olmayan 66 bin 775 kutu tablet, toz ve jel cinsel içerikli ilaç ele geçirdi.

Operasyonda Z.H. adlı bir kişi gözaltına alındı. Yakalanan Z.H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İHA

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PolisTürkiyeürünYılbaşı
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