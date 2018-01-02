Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117549
ALTIN
158.900
DOLAR
3.7661
STERLİN
5.1031
EURO
4.5334

Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da polis, GBT üzerinden sorguladığı 23 bin 476 kişiden 215 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 215 kişiden 156'sının haklarında yakalama kararı olduğu öğrenildi

02 Ocak 2018 Salı 17:20
6 Okunma
Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, yılbaşı gecesi taşkınlık, arama kaydı, hırsızlık ve taciz gibi suçlara bulaşmış 215 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin 23 bin 476 kişiyi GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorguladığı öğrenilirken, sorgulanan 215 şüpheliden 156'sının haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi 215 kişinin yakalandığı, alkollü araç kullanma ve taşkınlık gibi suçlara bulaşan 156 kişinin aynı zamanda haklarında arama kararı bulunan şüpheliler olduğu duyuruldu.

Pazar gecesinden Pazartesi gününe kadar 37 bin emniyet görevlisinin kent çapında güvenliği sağladığı bildirilirken, bu rakamın 4 bin jandarma ile birlikte 41 bini aştığı kaydedildi.

Gece boyunca yapılan çalışmalarda, 23 bin 476 kişinin GBT üzerinden sorgusu yapılırken, sorgulanan şüphelilerden 215 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 156'sı hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suç ve suç aleti sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Her yıl yaşanan taciz olaylarına bu sene az rastlandı. Tacize bağlı şikayetler üzerine 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Üst araması yapılan şüphelilerden 35'inin üzerinde silah bulunduğu için gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan diğer şüphelilerin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, dolandırıcılık ve yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı belirtildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulPolisGBT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıraathanede silahlı çatışma
Kıraathanede silahlı çatışma
Selfie çekmek isterken boğuluyordu 
Selfie çekmek isterken boğuluyordu 
Ahşap bina alev alev yandı 
Ahşap bina alev alev yandı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Kaza İstanbul trafiğini felç etti
Kaza İstanbul trafiğini felç etti
Teknolojide geri konuşmada lideriz
Teknolojide geri konuşmada lideriz
Komandolar güven verdi
Komandolar güven verdi
Arkası sağlam olmayan imam olamayacak
Arkası sağlam olmayan imam olamayacak
Meclis 298 yasa çıkardı
Meclis 298 yasa çıkardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim