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Yıldırım 32 koyunu telef etti  

Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşen ağacın altındaki 32 koyun telef oldu. Olay Sarıkaya Mahallesinde yaşandı

19 Haziran 2018 Salı 18:19
Yıldırım 32 koyunu telef etti  

Yörede çobanlık yapan Özkan Özer sağanak yağış dolayısıyla koyunlarını bir ağacın altına aldı. Çobanın ağaçtan uzaklaştığı bir esnada altında koyunların bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Ağacın altındaki yaklaşık 50 koyundan 26'sı anaç olmak üzere 32'si telef oldu. Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili incelemede bulunarak tutanak tuttu.

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