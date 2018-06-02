Yine alacak-verecek cinayeti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan meydanda bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada Murat Y. (43) eski ortağı Nedim Vural B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Y.'nin 2 akrabasını da silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün saat 14.15'te, merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki, bir GSM firmasına ait bayide meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural B., Murat Y.'yi tabancayla vurarak öldürdü, akrabası olan Abdullah ve Abdurrahman Y.'yi de yaraladı.

Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

Emniyete götürülen Nedim Vural B'nin ifadesinde, "Dükkan zaten benimdi, yetkili bayiliği ben aldım. Bunlara daha sonra sattım fakat paramı vermediler, paramı istemeye gittiğimde küfürlü konuşmaya başladılar.

Ben de silahımı çıkarttım ve onları vurdum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporuna götürülen Nedim Vural B, ardından adliyeye sevk edildi.