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Yine yolcu otobüsü devrildi 24 YARALI

Son günlerde sık sık gördüğümüz otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yağışla birlikte kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı

23 Ocak 2018 Salı 00:01
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Yine yolcu otobüsü devrildi 24 YARALI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yağışla birlikte kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Antalya karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Fethiye'ye sefer yapan Ekrem K. idaresindeki 45 FS 248 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamadı.

Kontrolden çıkan otobüs dağın eteğine çarparak, yolun karşısına geçip yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri otobüste bulunan yaralıları çıkarttı. 
Kazada sürücü Ekrem K. ile otobüste bulunan Ezgi Armağan, Funda Cantez, Atilla Erol, Mehmet Duymaz, Caner Özkan, Ufuk Yıldırım, Melih Küçük, Bilgenur Çengel, Ayşe Baysak, Halil İbrahim Sapar, Süheyla Topçu, Mehmet Can Karahan, Nurgül Yılmaz, Osman Sevinç, Halil Bağlıca, Osman Fatih Türk, Öykü Taşkın, Esila Taşkın, Duygu Gülenoğlu, Osman Uşaklı, Ozan Gökmen, Yıldız Atar ve Büşra Adıgüzel yaralandı.

Ambulanslarla Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya karayolunda ulaşım bir süre jandarma ve bölge trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA


 

Anahtar Kelimeler:
OtobüsKazaMuğlaSeydikemer
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