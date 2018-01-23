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Yoğun bakımda göbek atıp, oynadılar

Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bazı sağlık personelinin müzik eşliğinde oynarken çekilen görüntülerinin medyaya yansıması üzerine soruşturma başlatıldı

23 Ocak 2018 Salı 00:03
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Yoğun bakımda göbek atıp, oynadılar

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde göbek attığı  görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaları büyük tepki topladı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yoğun bakımda yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, kayıt yapan iki sağlık çalışanı "Şöyle gelin azcık, hastalar çıkmasın" diye uyarırken, 2 sağlık çalışanı da müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Görüntülerde yataklarda yatan hastaların da olduğu görüldü. Günaydın Kocaeli internet sitesi tarafından yayınlanan görüntüler büyük tepki topladı.
Konu ile ilgili olarak soruşturma başlattıklarını belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Kocaeli Devlet Hastanesinin eski binasına ait ve en az 3 yıl önce çekilmiş olduğu, görüntülerdeki bazı personelin halihazırda hastanede çalışmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu videoda maalesef, bazı sağlık personelinin kabul edilmesi asla mümkün olmayan hatalı davranışlarda bulunduğu görülmektedir. Bu olumsuz görüntülerin, gece gündüz demeden halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çabalayan fedakar sağlık camiamıza teşmil edilmesi tabii ki söz konusu olamaz. 

Konu hakkında Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından ivedilikle soruşturma açılmış olup, soruşturmanın neticesine göre gerekli yasal işlemler  uygulanacaktır. Halkımızın bu olaydan ötürü moralini bozmasına gerek yoktur. Sağlık hizmetlerimiz 24 saat esaslı olarak sürekli denetlenmektedir. Sağlık hizmetlerinde bu tür ciddiyetten uzak hareketlere müsamaha edilmesi söz konusu olamaz” dedi.
İHA


 

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