Yoğun bakın ünitesinde patlama

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi nde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında 1’i doktor 3 kişi yaralandı. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde bir hastayı ameliyat için hazırlayan ekibin yanında bulunan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Büyük gürültünün oluştuğu patlamada Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gökhan Peker, hemşire Ayşen Gök ve temizlik görevlisi Gülsen Dalkara yaralandı. Patlamanın ardından küçük çaplı çıkan yangın görevliler tarafından söndürülürken, ameliyat için hazırlanan ismi öğrenilemeyen hastanın olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Patlama nedeniyle yoğun bakım ünitesindeki hastalar tahliye edildi. Patlamada sedyedeki hastanın yara almadığı, ancak çarşaf ve yatağın bir kısmının alev alarak yandığı belirtildi.

Doktorun durumu ağır

Vücudunda yanıklar oluşan ve durumu ağır olan Doktor Gökhan Peker’e ilk müdahale meslektaşları tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hemşire Gök ve temizlik görevlisi Dalkara’nın ise durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Hastanede bulunan bir hasta yakını Gizem Gökoğlu, her şeyin bir anda olduğunu, ilk müdahaleyi güvenlik görevlilerinin yaptığını belirtti.