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'Yok deve' dedirtecek cürüm

Adana'da tefecilik ve yağma için çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 13 kişinin, borç alan veterinerin faizi ödemediği için zorla devesine el koyduğu, 2000 yılında ölen bir kişinin üzerine de şirket kurdukları iddia edildi

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:51
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'Yok deve' dedirtecek cürüm

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine "tefecilik ve yağma için çıkar amaçlı suç örgütü" kurulduğu ihbarı geldi. Polis, ihbar üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle örgütü teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Yapılan 3 aylık takibin sonucunda polis 11 Ocak günü şafak vakti 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Polis, yaptığı teknik ve fiziki takipte çetenin liderliğini yapan Aziz Yaşar B.'nin tefecilik yöntemiyle çiftçilere para verdiğini, çok yüksek faiz uygulandığı için borçluların sadece faizleri ödeyebildiği, ödeyemenlere de tehdit ve zorla senet imzalattıkları ileri sürüldü.

Bir olayda çeteden 70 bin lira para alan veteriner B.K.'nin paranın faizini bile ödeyemediği bu nedenle veterinerin devesine çetenin zorla el koyduğu iddia edildi. Polis yapılan operasyonda veterinerin söylediği yerde deveyi buldu. Deveye el koyan polis yediemine teslim etti.

Ölü üzerine şirket açmışlar

Ayrıca polis, çetenin 2000 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayatını kaybeden Cebir H. isimli vatandaş adına 2005 yılında temizlik şirketi kurulduğunu tespit etti. H.'nin öldüğünü belirleyen çete, O.K.'yi, H. gibi gösterip SGK'ya şirket açmak için başvuru yapılığını belirledi.

Kabul olan başvurunun ardından 2008 yılında kurulan şirket 2012 yılına kadar faaliyetine devam ediyor. Bir süre sonra Hazır'ın ailesi bu durumu fark edip 2012 yılında Van'da mahkemeye başvurdu. Yapılan başvuru üzerine görülen mahkemede, H.'nin öldüğü ortaya çıktı.

Polis yaptığı çalışmada çetenin O.K.'yi, H. gibi gösterip, bu şahsın da bir başkasına vekalet vererek şirket açtığını tespit etti. Polis, gözaltına aldığı çete lideriyle birlikte 13 kişiyi emniyette sorgulamaya devam ediyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYağmaVeterinerFaizşirket
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