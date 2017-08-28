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Yok farkları birbirinden

Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı ileri sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesinin, lise ve üniversite yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ev ve yurtlarında yetiştirildiği belirlendi

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Yok farkları birbirinden
Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı ileri sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesinin, lise ve üniversite yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ev ve yurtlarında yetiştirildiği belirlendi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa'da yakalanan ve Kırşehir'de tutuklanan "Umut" kod adlı M.A.B'nin ilginç bağlantıları ortaya çıktı. Adliyede verdiği ifadede örgütsel bağlarını anlatan M.A.B, Gaziantep'te lise eğitimi aldığı sırada FETÖ mensuplarıyla tanıştığını, üniversiteye hazırlanırken örgütün dershanesine giderek yurdunda kaldığını söyledi. İstanbul Üniversitesini kazandıktan sonra ilk iki yıl FETÖ'nün evlerinde kalmaya devam ettiğini belirten M.A.B, PKK ile bağlantısının İstanbul'daki bir HDP standını ziyaret etmesiyle başladığını aktardı. Stantta dinlediği Kürtçe şarkılardan etkilendiğini ve burada stant sorumlusu bir HDP üyesi ile tanıştığını dile getiren zanlı, cemaat evinden ayrılarak onun kaldığı evde yaşamaya başladığını anlattı. AA
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