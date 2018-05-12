Yoklama işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" kapsamında, askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini 14 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.