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Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde karayolu kenarında bir kadın cesedi bulundu.

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Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Mersin’in Silifke ilçesinde karayolu kenarında bir kadın cesedi bulundu. Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Silifke Antalya karayolu kenarında bir kadın cesedi gören vatandaşlar olayı 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede kadının kimliğinin 35 yaşındaki Nezihat Sarı olduğu tespit edildi. Cesedin bulunduğu alanı şeritle kapatan Jandarma Olay Yeri ekipleri bölgede araştırma yaptı. Olay yerinde bulunan araç farı kırıkları ve far çerçevesi kayıt altına alındı. Silifke Cumhuriyet Savcılığının yaptığı incelemelerin ardından Nezihat Sarı’nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. İHA
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MersinAdana Adli Tıp Kurumu
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