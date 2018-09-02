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Yol verme tartışması kanlı bitti

Kastamonu'nun Tosya ilçesine yol verme sebebiyle tartıştığı otomobil sürücüsüne bijon anahtarla saldırdığı iddia edilen tır sürücüsü, araçta bulunan 3 kişiyi bıçakladı

02 Eylül 2018 Pazar 19:06
Yol verme tartışması kanlı bitti

İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan 34 LH 7502 plakalı otomobil sürücüsü Elvan C. ile aynı istikamete gitmekte olan 41 NM 716 plakalı tır sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tosya D-100 karayolunda başlayan tartışmanın ardından iddialara göre, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, seyir halindeyken bir anda otomobilin önüne geçerek aniden durdu.

Tırın bir anda önüne geçtiğini fark eden Elvan C., otomobili güçlükle durdurabildi. Daha sonra tırdan inen sürücünün yanlarına geldiğini anlatan Elvan C., şahsın kendilerine bijon anahtarıyla saldırdığını iddia etti.

Araçta bulunan ailesiyle birlikte tır sürücüsünün elinden bijon anahtarını aldıklarını iddia eden Elvan C., tır sürücüsünün daha sonra çıkardığı bıçakla kendilerine saldırdığını, kendisini, araçta bulunan Serkan C. ve Güler C.’yi bıçakladığını söyledi. Seyir halindeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay erine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet görevlileri, tır sürücüsünü gözaltına aldı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan Elvan C., Serkan C. ve Güler C. ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İHA

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