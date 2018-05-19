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Yol verme tartışması kötü bitti

Güngören'de, yol verme tartışması sırasında bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:30
Yol verme tartışması kötü bitti

Haznedar Mahallesi Çapa Sokağı'nda, beyaz eşya mağazasında teknisyen olarak çalışan Kadir Gürer, eşya teslimatı için gittiği adreste, sokağa otomobille giren kişiyle "yol verme" meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre sonra, olay yerinden ayrılan otomobildeki şüpheli, tekrar bölgeye geldi.

Devam eden tartışma sırasında, zanlı tarafından tabancayla vurularak yaralanan Gürer, çevredeki vatandaşlarca özel bir hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Gürer, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı soruşturan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Teknik ve fiziki çalışma sonucu şüpheli E.K olayda kullandığı tabancayla yakalandı.
AA

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