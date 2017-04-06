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Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

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Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı. Kaza, Simav-Gediz Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Pazarlar ilçesinden Simav'a gitmekte olan Recep Çatal (57) yönetimindeki 43 ZB 284 plakalı yolcu midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yolculardan Abdullah Ünal (36) midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü ile otobüsteki yolcular Ali Çetin, Nurettin Baytok, Serkan Budak, Hasan Özdemir, Bayram Oğuz Çelik, Okan Azman, Necati ve Gülten Akyol yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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