Yolcu minibüsü takla attı

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır yolu Gap Bulvarı üzerinde yaşandı. Beyazıt kırsal Mahallesi'nden Şanlıurfa şehir merkezine yolcu getiren Mustafa K.’nın kullandığı 63 B 2259 plakalı minibüs, önünde seyreden Ömer Ş.’nin kullandığı traktöre çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Yan yatan minibüsteki 13 kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken yaralanan 2 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Çekici yardımıyla çevrilen minibüs olay yerinden götürüldü.