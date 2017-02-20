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Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 28 yaralı

Iğdır'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:11
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 28 yaralı
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen bir otobüs firmasına ait Hüseyin Onat yönetimindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve Iğdır'dan Nahçıvan'a giden bir başta otobüs firmasına ait Ali Karadağ'ın kullandığı yolcu otobüsü, Iğdır-Nahçivan karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan her iki aracın sürücüleri Onat ve Karadağ ile 6 yolcu öldü, 28 kişi yaralandı. Ölenler ile bazı yaralananlar, özellikle ön kısımları büyük hasar gören araçlarda sıkıştı.

Olayın ardından Iğdır kent merkezinin yanı sıra kentin Karakoyun ve Aralık ilçelerindeki tüm ambulanslar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu otobüslerin vinç ile çekilerek birbirinden ayrıştırılması sonrası sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslar ile Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı.

Ölen 8 kişinin cesedinin de jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

5 yaralının sağlık durumu ciddi
Vali Alpman, kazanın olduğu karayolunda yol yapım çalışması olduğu için ulaşımın tek şeritten sağlandığını ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Dilucu Sınır Kapısı'na 20 kilometre mesafede yol yapım çalışmaları devam ettiği için tek şeride inen karayolumuzda 2 otobüs kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Bunun neticesinde olayda 8 kişi vefat etti, 28 yaralı hastaneye getirildi. Yaralıların tedavisine Iğdır ve Aralık devlet hastanelerinde devam edilmektedir. Yaralıların 5'inin sağlık durumu ciddi. Geçmiş olsun diyorum."

Kazada ölenlerden 5'inin Azerbaycan, 3'ünün de Türk vatandaşı, yaralıların da büyük çoğunluğunun Azeri olduğu öğrenildi. Olayda sürücüler dışında ölen diğer 6 kişi ile yaralıların kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

AA
Son Güncelleme: 20.02.2017 14:25
Anahtar Kelimeler:
8 ölüAhmet TurgayKazaIğdırAFADYolcu Otobüsü
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