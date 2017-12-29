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Yolcu otobüsü devrildi 2 ÖLÜ 21 YARALI 

Ankara’da Anadolu otoyolunda kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 yolcu hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

29 Aralık 2017 Cuma 17:16
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Yolcu otobüsü devrildi 2 ÖLÜ 21 YARALI 

İstanbul-Ankara seferini gerçekleştiren Serkan Pektaş idaresindeki 16 SOP 70 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Cankurtaran mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek yan devrildi.

Kazanın etkisiyle araçtaki yolculardan bazıları bulundukları yerde sıkıştı. Kendi imkânlarıyla otobüsten çıkan vatandaşlar, ilgililere ihbarda bulundu. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaralıların ilk müdahalesi kaza yerinde gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar, ambulanslarla Kızılcahamam, Ankara ve Bolu’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliklerine ulaşılamayan iki erkek yolcunun cansız bedeni, itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun bir şeridi araç trafiğine kapatıldı. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza alanında yaptığı çalışmanın ardından cenazeler morga kaldırıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnadoluOtoyolOtobüsşarampol
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