Yolcu otobüsü devrildi 2 ÖLÜ

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs daha sonra yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerce kurtarılarak Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Dönmez olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsün muavini olan Ramazan Salih Keskin, kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.

Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in, İstanbul'dan gelirken Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otobüsü, ikinci şoförden devralıp, direksiyon başına geçtiği belirtildi. Öte yandan, otobüsün İstanbul'dan Kütahya'nın Simav ilçesine sefer yaptığı öğrenildi.

İHA