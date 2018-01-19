Yolcu otobüsü devrildi  6 ÖLÜ 29 YARALI

Muş ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında ağır kış koşulları nedeniyle bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı. Hatay’dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, ağır kış koşulları nedeniyle yoldan çıkarak dereye uçtu. Muş-Solhan karayolundan metrelerce yuvarlanarak dereye uçan otobüste 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Solhan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenler ise yoğun kar yağışı altında halat yardımıyla dere yatağından çıkarılarak ambulanslara alındı.

Bölgede güvenlik önlemi alan askerler ise otobüste yolculara ait eşyaları taşıyarak güvenli bir ortama aldı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise Muş Devlet Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını söyledi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yıldırım, "Yaralılarımızdan 22'si Muş'ta, 7'si ise Bingöl'ün Solhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs, Hatay'dan Muş'a yolcu taşıyormuş. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz." dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle: Osman Aslan (Osmaniye), Turgut Deniz (Şanlıurfa), Yaşar İpek (Muş-Bulanık), İbrahim Eren (Muş-Malazgirt), Memik Gökşin (Gaziantep) ve Hamza Karabalık (Muş-Bulanık) hayatını kaybetti.

Konya'da da yolcu otobüsü devrildi: 38 yaralı

Bu arada bir otobüs kazası da Konya'da meydana geldi. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.

Bedih Üzmelih idaresindeki 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan 38 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.