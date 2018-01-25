Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118604
ALTIN
162.853
DOLAR
3.7315
STERLİN
5.3325
EURO
4.6666

Yolcu otobüsü otomobile çarptı

Tokat'ta yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

25 Ocak 2018 Perşembe 17:06
7 Okunma
Yolcu otobüsü otomobile çarptı

Tokat-Sivas Karayolu Yatmış köyü yakınlarında buzlanma ve tipi nedeniyle yolda kalan Murat Bozdemir (57) idaresindeki 60 DN 343 plakalı otomobile, Cengiz Göner (40) idaresindeki yolcu otobüsü arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün altına aldığı otomobil, metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Bozdemir (57) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Metehan Bozdemir (19) ve otobüs şoförü yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan kurtarma ekipleri ise tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
TokatOtobüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de sahil yolu çöktü 
Sarıyer'de sahil yolu çöktü 
29 milyonluk vurgun yapmışlar
29 milyonluk vurgun yapmışlar
Kayıp polisin cesedine ulaşıldı
Kayıp polisin cesedine ulaşıldı
Saldırının şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı 
Saldırının şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı 
Özel okula FETÖ operasyonu 
Özel okula FETÖ operasyonu 
FETÖ'cü itirafçı asker sayısı 100'e yaklaştı
FETÖ'cü itirafçı asker sayısı 100'e yaklaştı
Açık unutulan elektrikli ısıtıcı evi yaktı 
Açık unutulan elektrikli ısıtıcı evi yaktı 
Eğitim uçağı karayoluna indi
Eğitim uçağı karayoluna indi
Arabulucuya başvuran daha azına razı oluyor
Arabulucuya başvuran daha azına razı oluyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim