Yolcu otobüsü otomobile çarptı

Tokat-Sivas Karayolu Yatmış köyü yakınlarında buzlanma ve tipi nedeniyle yolda kalan Murat Bozdemir (57) idaresindeki 60 DN 343 plakalı otomobile, Cengiz Göner (40) idaresindeki yolcu otobüsü arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün altına aldığı otomobil, metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Bozdemir (57) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Metehan Bozdemir (19) ve otobüs şoförü yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan kurtarma ekipleri ise tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.